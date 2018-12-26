Kremlin: Suriye'nin doğusunda kontrol Şam'a geçmeli

Rusya'dan Amerikan askerlerinin çekilmesinin ardından Suriye'de oluşacak tabloyla ilgili açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin çekileceği bölgelerde Suriye hükümetinin kontrolü ele almasını beklediklerini duyurdu.

Bakanlık Sözcüsü Maria Zakharova uluslararası hukuk çerçevesinde Suriye'nin doğusunda ABD askerlerinin konuşlu olduğu toprakların Suriye hükümetine teslim edilmesi gerektiğini söyledi. ABD'nin Suriye'den çekilme planına ait ayrıntıları Moskova'nın bilmediğini vurgulayan Zakharova, eğer gerçekleşirse çekilmenin Suriye'de barışçıl çözüme katkısı olacağını belirtti.

Zakharova, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon hazırlığına ilişkin de değerlendirme yaptı. Zaharova, Rusya ve Türkiye'nin Suriye'deki faaliyetlerinde yakın koordinasyon içerisinde olduğunu vurguladı. Zaharova, bu işbirliğine terörle mücadeleye yönelik askeri operasyonların da dahil olduğunu belirtti.

Türkiye, geçen haftalarda Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon başlatacağını açıklamıştı. Türk basınında çıkan haberlerde Suriyeli muhaliflerin Menbiç'in eteklerine doğru ilerlediği belirtiliyor. Türk ordusunun da sınıra tank, ağır silah ve askeri malzeme gönderdiği aktarılıyor.

Daha fazlasını okumak için: Ortadoğu uzmanı Yılmaz: ABD'nin ardından Türkiye'ye de yol görünebilir

Çekilme önce Deyr ez Zor'a operasyon

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ABD'nin havadan destek verdiği Suriye Demokratik Güçleri'nin Suriye'nin doğusunda IŞİD'in kontrolündeki son nokta olan Deyr ez-Zor'a yönelik operasyonunu son 24 saat içerisinde yoğunlaştırdığı belirtildi. Gözlemevi, ABD'nin önderliğindeki koalisyonun hava saldırıları sonucu 19 IŞİD militanının öldüğünü bildirdi. YPG'nin omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin eylülden bu yana Suriye'nin doğusunda düzenlediği operasyonlarda binden fazla IŞİD üyesinin öldüğü belirtiliyor. YPG, ABD'nin IŞİD'le mücadelede askeri destek ve silah yardımı sağladığı gruplar arasında yer alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta Amerikan askerlerinin Suriye'den çekileceğini açıklamıştı. Trump'ın kararına tepki olarak ABD Savunma Bakanı James Mattis ve ABD'nin IŞİD'le Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk görevi bırakma kararı almıştı. ABD'nin desteklediği Suriyeli Kürt gruplar, yaklaşık dört senedir Fırat'ın doğusunda kontrolü elinde tutuyor.

AP,dpa/ÖA,EC

© Deutsche Welle Türkçe