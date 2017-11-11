Kremlin: Suriye konusunda ABD ve Rusya mutabık

Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesinde kısa bir görüşme gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'de devam eden iç savaşta "askeri bir çözümün" olmadığı yönünde mutabakata vardı.

Görüşme sonrası Kremlin'den yapılan açıklamaya göre her iki başkan Suriye'deki çatışmaların çözümünün askeri yöntemlerde sağlanamayacağı konusunda fikir birliğine vardı ve "IŞİD'i yok etmek için çabalarını" bir kez daha yineledi.

Rusya tarafının ifadesine göre liderler Suriye konusundaki nihai çözüme Cenevre barış görüşmeleri sürecinde ulaşılması gerektiğini kaydetti.

Açıklamada ayrıca her iki devlet IŞİD tamamen yok edilene kadar sahadaki askeri güçlerinin güvenliğini sağlamak için mevcut iletişim kanallarını açık tutmaya devam edecek.

Görüşme öncesi Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders basın mensuplarını iki liderin resmi bir temasta bulunmayacağını söylemişti. Ancak buna rağmen Trump ve Putin'in Vietnam'ın Da Nang kentindeki zirvede kulislerdeki görüşmesi sırasında tokalaştıkları fotoğraflar basına yansıdı.

Kuzey Kore'den Trump açıklaması

Öte yandan Trump'ın APEC temasları boyunca verdiği mesajlara Kuzey Kore'den karşılık geldi. Resmi haber ajansından yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı, seyahati boyunca bir "savaş çığırtkanı" olduğunu gösterdi ve "Kore Yarımadası'nda bir nükleer savaş için yalvardı".

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'na dayandırılan açıklamada Trump ayrıca dünya barışına ve istikrarına karşı bir yok edici olarak nitelendirildi.

Çarşamba günü Güney Kore'deki temaslarının sonunda konuşan Trump, Pyongyang yönetimini uyarmış ve ABD'yi hafife almamaları gerektiğini söylemişti.

AP,AFP/ÇÖ,ÖA

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