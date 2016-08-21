Kremlin Sözcüsü'nün kızı: Türkiye ile Rusya'nın kavgası, annemle babamın tartışmaları gibiydi

Tatilini Antalya'nın Kemer ilçesinde geçiren Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov'un kızı Liza Peskov, Türkiye-Rusya ilişkilerinin düzelmesinin önemli olduğunu belirterek, "Türkiye ve Rusya annem ve babam gibi. İki ülke arasındaki bir süre önce yaşanan kavga, bir aile arasında, iki eş arasındaki tartışma gibiydi. En sonunda 'barış geldi' diyebiliriz" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Peskov iki ülke arasındaki sorunların aşılması anlamında doğru yolda ilerlendiğini söyledi.

Babası Peskov'un Türkiye'yi çok sevdiğini ve burayı evi gibi gördüğünü anlatan Liza Peskov, dünyada tatil için en uygun yerin Türkiye olduğunu kaydetti.

Rusları Türkiye'ye davet ettiğini anlatan Peskov, "İki ülke arasında yaşanan olaylara üzülmüştüm. Türkiye ve Rusya annem ve babam gibi. İki ülke arasındaki bir süre önce yaşanan kavga bir aile arasında, iki eş arasında çıkan kavga gibiydi. En sonunda 'barış geldi' diyebiliriz. Hayat tecrübem yok ama bir ailede, sevgililerin arasında kavga çıkarsa, o kavgadan sonra sevgi daha da büyür." dedi.

Sosyal medyadan Türk ve Rus halklarından olumlu yorumlar aldığını belirten Peskov, "İki ülke ve iki halk arasında bir daha bu gibi problemler çıkmasın. Türkiye'yi çok seviyorum. Burada çok güzel deniz, tarih, kültür ve doğa var. Çok sevdiğim Türk arkadaşlarım, dostlarım var." dedi. Barış mesajı veren Peskov, "Türkiye'de ve dünyada barış istiyorum." dedi.

İŞKEMBE ÇORBASI VE DÖNER YEMEYİ SEVİYOR

Türkiye'yi vatanı gibi gördüğünü anlatan Peskov, işkembe çorbası içmeyi ve döner yemeyi çok sevdiğini dile getirdi. Hayır işleriyle ilgili aklındaki projeleri gerçekleştirmek istediğine dikkati çeken Peskov, "En büyük hayalim çocuklara, yaşlılara ve hayvanlara yardım etmek. Şu an param yok ama ilerleyen zamanlarda bu hayalimi gerçekleştirmek istiyorum. Ağabeyim Nikolay imkanlarını kullanarak evsiz çocuklara yardımlarda bulunuyor. Bende onun gibi kendimi hayır işlerine adamak istiyorum." diye konuştu.

Türkçe öğrenmeye başladığını dile getiren Peskov, Tarkan'ı çok sevdiğini ve Tarkan'ın bir klibinde oynamayı hayal ettiğini sözlerine ekledi. Tatil yaptığı otelden annesi ve bazı yakınları ile çıkarak Kemer'i gezen Peskov, bir dönercide işkembe çorbası içip, et döner yedi.

Döner tezgahının başına geçerek döner kesen Peskov, ardından Harley Davidsonmağazasına girerek motosikletleri inceledi ve fotoğraf çektirdi. Peskov, bir deri mağazasında kendisi için özel hazırlanan ve ağırlıklı olarak kürklerin sergilendiği mini defileyi izledi. Peskov, mağazadan çeşitli kıyafetler satın aldı.