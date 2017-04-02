Kremlin Sözcüsü’nün kızı Peskova: Liderler barıştı, sıra halklarda

Rusya ile Türkiye arasında yaşanan uçak krizi döneminde “Rusya gibi Türkiye de vatanım. Kimse bizi düşman etmeye çalışmasın” diyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Sözcüsü Dmitriy Peskov’un kızı Elizavetta (Liza) Peskova, “Bugün aramız dünden daha iyi. Yarın bugünden daha iyi olmalı. Halklarımıza çok iş düşüyor” diye konuştu.

Hürriyet'ten Nerdun Hacıoğlu'na konuşan Ankara doğumlu olan Liza, “Zirvede liderler tokalaşarak barıştı. Ancak o kötü dönemde öyle şeyler söylendi ki, bu izlerin tamamen silinmesi için iki halk arasında çok geniş ve derin sosyal faaliyete ihtiyaç var. Mesele sadece al-ver meselesi değil” dedi.

"Rusya dışına çıktığımda hep Türkiye ile kıyas yapıyorum" diyen Liza, "Küçüklüğümde babam Türkiye’de çalışırken etrafımda hep sıcak, cana yakın, her an yardıma koşmaya hazır duygusal Türk insanı aklıma geliyor. İnanmayacaksınız ama Paris’te en yakın arkadaşlarımdan biri yine Türk” ifadesini kullandı.

Geçen röportajda ilk fırsatta Türkiye’ye tatile gitmek istediğini söyleyen Peskova şunları söyledi:

“2016 yaz aylarında verdiğim sözü tutarak tatil için Türkiye’ye gittim. Belek bölgesinde bir otele ailece yerleştik. Geçen yaz Rusya’dan gelen misafir sayısının çok az olduğunu fark ettim. Ama bu yaz da tatil için adresimiz yine Türkiye. Hatta aynı otele gidebiliriz. Böylece geçtiğimiz ve önümüzdeki yazı kıyaslama fırsatım olur.”

"Her şey düzelecek, demiştim"

"Rusya’daki arkadaşlarınız size Türkiye’yi sorduğunda onlara ne tavsiye ediyorsunuz" sorusuna Liza Peskova şu yanıtı verdi:

“Benim hayat felsefem basit. İnsanlar hangi milletten olursa olsun istediği ülkeye gitme konusunda kararını kendileri vermeli. Bunu da kolayca, engellerle karşılaşmadan hayata geçirebilmeli. Türkiye reklamı yapma gibi bir düşüncem yok. Ama dünyanın yarısını gezmiş görmüş biri olarak arkadaşlarıma samimi olarak Türkiye’den daha elverişli ve uygun başka bir yer bulmalarının mümkün olmadığını açıkça söylüyorum. Bunu Türk olarak size de Fransız’a da, Alman’a da, Finlandiyalı ve Norveçliye de tekrarlarım. Geçen yıl size boşuna 'Her şey düzelecek. Göreceksiniz' demedim.”