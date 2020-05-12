Kremlin Sözcüsü Peskov'un Koronavirüs'e yakalandığı açıklandı

T24 Dış Haberler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sözcüsü Dimitri Peskov'un yeni tip Koronavirüs'e yakalandığı açıklandı.

Rus haber ajansı Interfax, Peskov'a yapılan Covid-19 testinin sonucunun pozitif geldiğini ve hastanede tedavi gördüğünü bildirdi.

Peskov, "Evet, hastayım; tedavi görüyorum" dediği aktarıldı.

Geçen haftalarda Rusya Başbakanı Mihail Mişhustin ile üç hükûmet üyesinin daha Covid-19'a yakalandığı açıklanmıştı.

Eşi de Koronavirüs'e yakalandı

Peskov’un eşi Tatyana Navka da Daily Storm isimli Rus haber portalına açıklamasında kendisinin Koronavirüs testinin de pozitif çıktığını söyledi. Ailenin geri kalanına virüs bulaştırmamak için eşi Dmitriy Peskov’la beraber hastanede tedavi olduklarını kaydeden Navka durumunun iyi olduğunu belirtti: “İki günde kendime geldiğimi söyleyebilirim, kan değerlerim dahil her şeyim normale döndü, ateşim de yok.”