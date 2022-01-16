Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'da siber saldırıya ilişkin açıklama yaptı: Kötü havaya kadar her konuda Rusya'nın suçladığı gerçeğine alışkınız

Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna'da hükümet internet sitelerini hedef alan siber saldırılarla ilgisi olmadığını açıkladı. Peskov, "

The Hill gazetesine konuşan Peskov "Bu haberleri okuyoruz. Bizimle bir ilgisi yok, Rusya'nın bu siber saldırılarla bir alakası yok" dedi. Kremlin Sözcüsü, hiçbir kanıt bulunmadığını belirterek "Rusya'ya yönelik kanıtsız suçlamaların devamı olarak görüyoruz" dedi.

Peskov şöyle ekledi: "Ukrayna'nın kötü havaya kadar her konuda Rusya'yı suçladığı gerçeğine alışkınız"

Ukrayna'da geçen hafta hükümet kurumlarının internet sitelerine siber saldırılar düzenlenmişti.

Rusya-Ukrayna sınırında gerilimin çok yüksek olduğunu belirten Peskov "Sınırda gerilimin çok yüksek. Tabii ki otomatik olarak daha çok problem taşıyor. Bu nedenle oldukça spesifik olan tekliflerimize spesifik yanıtlar bekliyoruz" dedi.

CNN'e konuşan Peskov, Rusya'ın Ukrayna'ya saldırmayı planlayıp planlamadığı sorusuna "Öncelikle görüyorsunuz bu yaşanmıyor. İkincisi dün ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın açıklamasını dinledim, 24 saat içinde kanıtları paylaşacağını söyledi. Kanıtları bekliyoruz" yanıtını verdi.