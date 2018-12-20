Kremlin sözcüsü Peskov: Asparagas haberlerin bu kadar hızlı yayılması, bilgi savaşının bir göstergesidir

Rusya (DHA) –Rusya 24 TV kanalı’na konuşan Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, dünyadaki bilgi savaşının birkaç cephede devam ettiğini belirterek “Bu, muhtemelen bir savaştır. Birkaç cephede gerçekleşen bir savaş” dedi.

Peskov, ABD’deki durumun bu bilgi savaşına bir örnek olarak gösterilebileceğine işaret ederek, “Savaş ABD Başkanı ve medya arasında sürüyor” dedi. Bununla birlikte, savaşın diğer ülkelerde de devam ettiğini belirten ve Rus medya temsilcilerinin, Paris’teki Elysee Sarayı’na kabul edilmemesi olayına atıfta bulunan Peskov “Başkan, Rus televizyon ağı Russian Today’e karşı bir savaş veriyor. Medyayı başkanlık sarayına kabul etmemek bir savaş değil midir?” ifadelerini kullandı.

Peskov açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Medya, sadece kazara olan yalan haberler değil; aynı zamanda kasıtlı, uydurma yalan haberler yayıyor; bunlar genellikle bizim ülkemize muhalif haberlerdir. Medya, gücünü bize zarar vermek için, bizi şeytanlaştırmak için kullandığında, bu bir savaş değil midir? Bu bir savaştır. Rusların farklı seviyelerde açıklamaya çalıştığı her şey, Rus korkusunu daha da öteye taşıyacak şekilde yorumlandığında bu bir savaş değil midir? Bu bir savaştır. Asparagas haberlerin bu kadar hızlı yayılması bilgi savaşının bir göstergesidir. Tüm uluslararası topluluklar, bu asparagas haberlerle nasıl baş edeceğine karar veremiyor. Bu her yerde oluyor. Biz de kabul etmeliyiz ki, bu, bizim ülkemizde de oluyor. Bununla nasıl baş etmeliyiz? Bilginin ışık hızında yayıldığı, bir şeyleri analiz edecek vaktin olmadığı ve bilgiyi mümkün olduğunca hızlı yaymanın asıl hedef olduğu bir çağda yaşıyoruz. Bu kadar hızlı bilgi yaymak, bilginin içerik kalitesine mal oluyor, fakat biz bununla ne yapmalıyız?”

Siber güvenliğin de başka ciddi bir problem olduğunu vurgulayan Peskov “Biz ya da başka bir ülke, siber güvenliği nasıl sağlayacağını tam olarak bilmiyor. Bu arada Rusya, dünyadaki herkese, bu alanda iş birliği yapmayı, olası çözümleri birlikte tartışmayı ve bu yeni bilgi çağında yeni medyanın esasını anlamanın yollarını teklif ediyor. Ancak, herkes bunu reddediyor. Bunun yerine Rusya’yı şeytanlaştırmak daha kazançlı” diye aktardı.