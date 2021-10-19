Kremlin Sözcüsü Peskov'a Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" sözü soruldu: Çevirinin ne denli düzgün yapıldığını bilmiyorum; Türkçe açıklamaya bakacağım

Peskov, iyi derecede Türkçe biliyor ve geçmişte diplomat olarak Türkiye'de görev yapmıştı.
Erdoğan, Angola ziyareti sırasında şu ifadeleri kullanmıştı:
"Dünya beşten büyüktür diyerek, küresel sistemdeki adaletsizliklere karşı mücadele ediyoruz. İnsanlığın kaderinin İkinci Dünya Savaşı'nın galibi bir avuç ülkenin insafına bırakılamayacağını, bırakılmaması gerektiğini savunuyoruz. Türkiye olarak, Afrika kıtasına yönelik batı merkezli oryantalist yaklaşımları reddediyoruz. Afrika kıtasındaki halkları ayrım yapmadan bağrımıza basıyoruz."