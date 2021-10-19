Kremlin Sözcüsü Peskov'a Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" sözü soruldu: Çevirinin ne denli düzgün yapıldığını bilmiyorum; Türkçe açıklamaya bakacağım

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'in yeniden yapılandırılmasına dair Angola'da yinelediği 'Dünya beşten büyüktür' mesajı hakkındaki görüşü sorulduğunda, "Çevirinin ne denli düzgün yapıldığını bilmiyorum. Türkçe okuma becerisine sahibim, mutlaka (Türkçe açıklamaya) bakacağım." dedi.

Sputnik Türkçe'nin aktardığı habere göre, Angola ziyareti sırasında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yeniden yapılandırılması gerektiği savını yineleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a soruldu.

Kremlin'in, Rusya'nın beş daimi üyelerinden birisi olduğu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yeniden yapılandırılması konusunda ne düşündüğü sorusu karşısında, "Bu mesele, daimi üyelerin ortak mutabakatına bağlıdır. Biliyorsunuz ki (Rusya) Devlet Başkanı (Vladimir) Putin, insanlığın önünde bulunan tüm sorunların tartışılması için daimi üyelerin toplanıp tüm sorunların ele alınması gerektiği girişiminde bulundu. Rusya'ya gelince, her şeyin (dünya düzenine dair tüm kuralların) yazılı olduğu Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne bağlılığını korumaktadır" dedi.