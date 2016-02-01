Kremlin Sözcüsü: Erdoğan'ın görüşme isteği Putin'e rapor edildi ama...

Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisiyle görüşmek istediğinden haberi olduğunu söyledi.

Sputnik'in haberine göre Peskov, gazetecilerin Erdoğan'ın kendisiyle görüşmek istediğinin Putin'e iletilip iletilmediğine dair sorusu karşısında, "Erdoğan'ın bu isteği Putin'e rapor edildi" dedi.

Ancak Peskov, böyle bir görüşmenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği sorulduğunda yanıt vermemeyi tercih etti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan cumartesi günü yapılan açıklamada, bir Rus savaş uçağının 29 Ocak'ta Türk hava sahasını ihlal ettiği iddia edilmişti. Erdoğan da bunun ardından yaptığı bir açıklamada, 'Putin'le bizzat görüşmek istediğini' ifade etmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri ise Türk hava sahasının ihlal edildiği yönündeki iddiaları reddedip, bu açıklamaları 'propaganda' olarak tanımlamıştı.

Bu arada Peskov'a, Kommersant gazetesinde yer alan ve MHP'nin gençlik kolları olan Ülkü Ocakları'nın Ekim 2015'te Mısır'da düşürülen Rus yolcu uçağına yönelik terör saldırısıyla bağlantısı olabileceğinin öne sürüldüğü haber de soruldu.

Peskov bu soru karşısında da "Sanıyorum bu haber soruşturma organlarına dayandırılmıyor. Bu konuyla ilgili soruşturmacılardan gelen açıklamaları dikkate almak gerek" ifadelerini kullandı.