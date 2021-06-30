Kremlin "sır" demişti; Putin, yaptırdığı aşının Sputnik-V olduğunu açıkladı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptırdığı Koronavirüs aşısının Sputnik-V olduğunu ifade etti. Putin'in hangi aşıyı yaptırdığı daha önce kamoyu ile paylaşılmamıştı.

Kremlin, Putin'in birinci dozunu 23 Mart'ta ve 2. dozunu 14 Nisan'da yaptırdığı aşının ismini "sır" olarak saklayacaklarını belirtmişti. Putin'in yaptırdığı Rus aşısının hangisi olduğu diğer aşıya dezavantaj oluşturmamak amacıyla gizleniyordu.

Putin, çarşamba günü halktan sorular aldığı organizasyonda Sputnik-V aşısı olduğunu söylemeye karar verdi.

Rus lider, "Doktorlarıma danışmadım, sadece iş arkadaşlarıma baktım" ifadelerini kullandı.

Putin, "İlk aşıdan sonra hiçbir şey hissetmedim, sadece enjeksiyon noktasında biraz hassaslık vardı. İkinci aşıdan sonra ateşim 37.2'ye çıktı. Yattım ve uyandığımda 36.6 idi" diye konuştu.

Rus medyası, Putin ilk doz aşısını yaptırdıktan sonra ülkede aşılanma oranının ciddi anlamda hızlandığını iddia etmişti.