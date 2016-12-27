Kremlin, "Rusya'nın yeni Ankara Büyükelçisi belli oldu" iddiasını yalanladı

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, çevik kuvvet polisi Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülen Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'un yerine Mihail Babiç'in görevlendirileceği yolundaki iddiaları yalanladı.

Russia Today'in (RT) haberine göre; Rusya’nın yeni Ankara Büyükelçisi’nin Privloljskiy Federal Bölge Başkan temsilcisi Mihail Babiç olabileceğini ileri sürülmüş, bilginin Kremlin’e yakın kaynaklardan elde edildiği savunulmuştu.

Babiç, Temmuz ayının sonunda Mihail Zurabov’tan boşalan Kiev Büyükelçiliği görevine getirilmiş, fakat Ukrayna Dışişleri Bakanlığı yeni Rus Büyükelçi’nin atanmasına onay vermemişti.

Kremlin’de bugün düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, iddiayı yalanladı ve “Henüz bir karar yok” dedi. Peskov ayrıca yeni Ankara Büyükelçisi’nin ne zaman atanacağına dair bir gelişme olmadığını ifade etti.