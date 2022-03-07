Kremlin: Rusya, Ukrayna'nın silahsızlaştırılmasını tamamlayacak

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Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya’nın Ukrayna işgalini 12’inci gününde yaptığı açıklamalarda “Rusya, Ukrayna’nın silahsızlaştırılmasını tamamlayacak” dedi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Reuters’a açıklamalarda bulundu. Peskov, Ukrayna’daki operasyonların durması için Kiev’in Moskova’nın koşullarını kabul etmesi gerektiğini söyledi.

Peskov, Ukrayna’nın herhangi bir ittifaka gireceğine ilişkin iddiaları reddetmesi, Kırım’ı Rus, Donetsk ve Lugansk’ı bağımsız olarak tanımasını beklediklerini söyledi.

Peskov, “Rusya, Ukrayna’nın silahsızlaştırılmasını tamamlayacak” dedi.