Kremlin: Rusya'dan Mısır'daki tatil beldelerine uçuşların yeniden başlaması konusunda anlaşıldı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi’nin, Mısır’daki tatil beldeleri Hurgada ve Şarm el Şeyh ile Rusya arasında uçuşların yeniden başlaması konusunda anlaştığını doğruladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Kremlin Mısır'daki tatil beldeleriyle Rusya arasındaki uçuşların yeniden başlayacağını doğruladı.

Mısır’daki tatil beldelerine uçuşlar Rus uçağının Kasım 2015’te Sina Yarımadası’da düşmesinin ardından askıya alınmıştı. Kahire’ye düzenli uçuşlar Nisan 2018’de yeniden başlatılmıştı. Mısır’daki tatil beldeleri Rusya’dan charter uçuşlarına kapalı kalmıştı.