Kremlin, Rusya'dan çekilen şirketlerin varlıklarına el koymayı planlıyor

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Kremlin, Batı'nın ülkeye uyguladığı yıkıcı yaptırımlarla mücadelenin yollarını ararken Rusya'nın ülkeden çekilen Batı şirketlerinin varlıklarına el koymayı planladığı açıklandı.

Açıklama; McDonald's, Coca-Cola ve Pepsi gibi dev şirketler, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle ülkeden çekildikten sonra yapıldı. Rusya Ekonomi Bakanlığı, yabancıların hisselerinin yüzde 25'inden fazlasına sahip olduğu şirketlerin kontrolünün geçici olarak bakanlığın kontrolüne geçebileceğini ifade etti.

Hükümet üyeleriyle perşembe günü video bağlantı yoluyla konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin'in hukuka uygun yollarla çekilen yabancı şirketlerin varlıklarına el koymanın yolunu bulabileceğini ifade etti.

Putin, "Hükümet, başka bir yönetim getirip daha sonra bu şirketleri çalışmak isteyenlere transfer edebilir" dedi.