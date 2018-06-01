Kremlin: Rus gazetecinin 'ölümü' ve 'dirilişi' tuhaf bir mizansen

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın başkenti 2 gün önce öldüğü açıklanan ancak dün basının karşısına çıkan muhalif Rus gazeteci Arkadiy Babçenko için düzenlenen mizanseni tuhaf bulduklarını söyledi.

Peskov, bugünkü basın toplantısında Kiev'de evinin yakınında başından vurularak öldürüldüğü açıklanan muhalif Rus gazeteci Arkadiy Babçenko'nun durumuyla ilgili soruları yanıtladı.

Babçenko'nun 'dirilişi' hakkında yorum yapmak istemediğini belirten Peskov, Ukrayna'da Rus gazeteci için hazırlanan mizansenin tuhaf olduğunu kaydetti.

Peskov, "Bu mizanseni en hafif tabirle tuhaf buluyorum. Bunun amacına ne kadar hizmet ettiğini bilmiyorum ancak Tanrı'ya şükür ki, kişi hayatta" dedi.

Bu arada Peskov, Babçenko'nun hayatta olmasının Rusya'nın Ukrayna'ya bakışını değiştirmediğinin altını çizdi.

Peskov şu ifadeleri kullandı: "Moskova yönetimi, hâlâ Ukrayna'da gazeteci olmanın tehlikeli olduğunun düşünüyor."

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, başkent Kiev'de televizyon kanallarından birinin sunucusu olan Rus vatandaşı Babçenko'nun öldürüldüğünü açıklamıştı.

Babçenko, dün Ukrayna Güvenlik Servisi'nde basın toplantısı düzenleyerek kendisi için düzenlenen cinayet planını engellemek için Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) düzenlediği özel operasyona dahil edildiğini belirtmişti.