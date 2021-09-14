Kremlin: Putin, yakın çevresinde çıkan Covid vakası nedeniyle kendini izole etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yakın çevresinden çıkan birkaç Koronavirüs vakası nedeniyle kendini izole etti.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman ile yaptığı telefon görüşmesinde, yakın çevresinde tespit edilen Koronavirüs vakaları nedeniyle belirli bir süre boyunca karantinaya girmesi gerektiğini belirtti.

Sputnik'in aktardığına göre, dün (13 Eylül 2021) Rusya Paralimpik Milli Takımı oyuncularıyla bir araya gelen Putin, karantinaya girmesi gerekebileceğine dair açıklama yapmıştı.

Putin, "Maalesef şu anda birtakım sorunlar var. Doktorlar inceliyorlar, benim çevremde bile Covid-19'la ilgili sorunlar var. Gerçekte ne olup bittiğini öğrenmemiz gerekiyor. Yakında benim de karantinaya girmem gerekebilir. Etrafımda birçok insan hasta" demişti.