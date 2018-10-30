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Dünya

Kremlin, Putin ve Trump görüşmesinin ana hedefini açıkladı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 30 Ekim (DHA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, Putin ve ABD Başkanı Donald Trump’ın görüşmesinin ana amacının önemli konularda “saatlerin ayarlanması” olduğunu söyledi

30 Ekim 2018 14:58

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 30 Ekim (DHA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, Putin ve ABD Başkanı Donald Trump’ın görüşmesinin ana amacının önemli konularda “saatlerin ayarlanması” olduğunu söyledi.
Peskov, iki liderin fikir alışverişi yapması gereken çok fazla konu olduğunu belirterek, “Stratejik istikrarı ilgilendiren çok fazla konu mevcut. Özellikle ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan çekilmek istediğine ilişkin açıklamalar buna dahil” dedi. Ayrıca, Peskov Putin ve Trump‘ın ikili ilişkileri de görüşeceklerini de ekledi.
Bilindiği üzere, Putin ve Trump, 11 Kasım\'da Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 100’üncü yılına özel etkinliklerin gerçekleşeceği Paris’te bir araya gelmeyi planlıyorlar.

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