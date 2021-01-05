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Dünya

Kremlin: Putin ve Merkel, ortak aşı üretimi konusunda görüştü

05 Ocak 2021 15:45

T24 Dış Haberler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, ortak Koronavirüs aşısı üretimi konusunda bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kremlin'in internet sitesinde yayımlanan açıklamada liderlerin Covid-19 ile mücadele konusunda görüşme gerçekleştirdiklerini ve ortak aşı üretimi ihtimalinin üzerinde durulduğu bildirildi.

Putin, 2020'de yaptığı son konuşmalardan birinde Sputnik-V aşısında seri üretime geçmeyi ekipman eksikliğinin geciktirebileceğini söylemişti.

Rusya'nın Koronavirüs aşısını geliştiren Gamaleya Merkezi'nin direktörü salı günü itibariyle bir milyondan fazla kişiye Sputnik-V yapıldığını duyurmuştu.

Geçen ay Rusya ve Almanya dışişleri bakanlıkları Almanya'da Rus aşısının üretilebileceği tesisler bulma konusunda görüşme konusunda anlaşmıştı. 

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