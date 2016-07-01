Kremlin: Putin ve Erdoğan'ın G20 zirvesi öncesi bir araya gelme ihtimali var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düşürülen Rus uçağı ile ilgili Rusya Devlet Başkanı Putin'e "özür" mektubu yollamasının ardından iki ülke arasındaki normaleşme sürecine girilmişti. Bu kapsamda iki liderin Çin'de yapılacak G20 zirvesinde ilk kez yüz yüze görüşmesi bekleniyordu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Lavrov arasında Soçi'de gerçekleşen görüşme sırasında Kremlin'den yapılan açıklamada Putin ve Erdoğan'ın G20 zirvesi öncesi görüşme ihtimali olduğu belirtildi.

Kremlin'den yapılan açıklamada "Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi için bir ay ya da daha uzun süre yoğun görüşme trafiği olacak. Putin ve Erdoğan'ın G20 zirvesi öncesi bir araya gelme ihtimali var" dendi.