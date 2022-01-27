Kremlin: Putin, Türkiye'ye gelecek

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Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın davetini kabul ettiğini ve Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetini kabul ettiğini, Covid durumu ve programı uygun olduğunda Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NTV ve Star TV ortak yayınında, Ukrayna-Rusya gerilimine ilişkin yaptığı açıklamalarda "Biz şu anda sayın Putin'i de ülkemize davet ettik. İki lideri arzu ederlerse ülkemizde bir araya getirerek, barış ortamının yeniden tesisine giden yolu açabiliriz." demişti.

Sputnik'te yer alan habere göre, Peskov, Erdoğan-Putin görüşmesine Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in de katılma olasılığının bulunup bulunmadığı sorusuna "Benim söylediklerim ve liderler tarafından birkaç kez yapılan istişareler, ikili görüşmeyle ilgiliydi" yanıtını verdi.

"Batı'yla mevcut gerilim Soğuk Savaş'ı andırıyor"

ABD'nin Rusya’nın güvenlik taleplerine karşı sunduğu yazılı yanıtı değerlendiren Peskov, “Rusya’nın temel güvenlik talepleri ve endişelerinin hesap edilmediği açık.” dedi.

Peskov, ABD ile diyaloğun devam ettirilmesinin mümkün olduğunu, Moskova’nın ABD’nin yanıtını değerlendirmesinin zaman alacağını söyledi.

Kremlin, Rusya ve Batı arasında bu dönem yaşanan gerilimin Soğuk Savaş’ı andırdığını da ekledi.

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