ABD ve NATO, Rusya'nın taleplerini yazılı olarak da reddetti; Ukrayna'ya üyelik kapısını kapamayacaklarını vurguladı

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ABD ve NATO, Rusya'nın Ukrayna'nın NATO ittifakına alınmaması yönündeki talebini reddederek sınırdaki krizin diplomatik yollarla çözülmesi için bir kez daha çağrı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın talepleri ile ilgili olarak Moskova'ya ilettikleri yazılı cevapları hakkında ayrı ayrı basın toplantıları düzenledi.

ABD de NATO da yazılı cevaplarını halka açmasalar da, ikisi de Ukrayna'nın hiçbir zaman NATO üyesi yapılmaması yönündeki talebi reddettiklerini bildirdi.

Blinken, "Ayakta tutmaya ve savunmaya bağlı olduğumuz temel prensipler olduğunu açıkça belirtiyoruz. Buna Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünün yanı sıra onlara güvenlik konusunda kendi kararlarını verme hakkı tanımak da dahil" dedi.

Stoltenberg de NATO'nun potansiyel yeni üyelere yönelik "açık kapı politikasının" kendileri için temel bir prensip olduğunu ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı, Rusya'ya aynı zamanda diplomatik çözüm için bir yol haritası sunduklarını ifade etti.

Stoltenberg de yazılı cevapta Rusya'yla siber saldırı ile mücadele gibi bazı alanlarda iş birliği yapılabileceğini yazdıklarını ifade etti. NATO Genel Sekreteri, tarafların aynı zamanda daha saydam olmasını ve askeri tatbikatlar konusunda birbirini bilgilendirmesini talep etti.

Moskova'nın Batı'dan talepleri arasında Ukrayna ve bazı diğer eski Sovyet etki alanındaki ülkelerin hiçbir zaman NATO'ya girmeyeceğinin garantisinin verilmesi vardı. Kremlin aynı zamanda ABD ve NATO askerlerinin eski Doğu Bloğu ülkelerinden çıkmasını istemişti.

Kiev, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edildiği 2014 yılından bu yana ülkenin Rusya sınırındaki iki bölgede ayrılıkçılarla savaşıyor. Savaş boyunca 13 bin kişi hayatını kaybetti.

Kiev, Rusya'nın ayrılıkçılara askeri destek sağladığını ifade ederken Moskova bu iddiaları reddediyor.

Öte yandan Kiev ve Batı ülkeleri, Rusya'nın sınırda yaklaşık 100 bin asker topladığını ve Ukrayna'yı işgale hazırlandığını iddia ediyor.