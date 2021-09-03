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Dünya

Kremlin, Putin'in hatasını düzelten öğrenciyle ilgili açıklama yaptı

Peskov, Tolstoy'un okul hayatında sorun yaşamayacağını garanti ettiklerini belirtti

03 Eylül 2021 17:13

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, gençlerle sohbeti sırasında "Büyük Kuzey Savaşı'nı", "7 Yıl Savaşları" olarak belirtmesi üzerine odada bulunan öğrencilerden biri Putin'in bu hatasını düzeltti. Yaşanan olay sonrası Kremlin'den açıklama geldi.

Vladimir PutinNikanor Tolstoy
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