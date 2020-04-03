Kremlin: Putin artık el sıkışmıyor

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Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in artık kimseyle el sıkışmayacağını duyurdu.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Şimdi herkes sosyal mesafesini koruyor" dedi.

Peskov geçen hafta, Putin’in muhataplarıyla neden el sıkışmaya devam ettiği sorusuna, "Nedenini bilmiyorum, size açıklayamam. O bunu yapmaya devam ediyor. Elbette, gerekli tüm önlemler ve dezenfeksiyona uyarak" şeklinde yanıtladı.

Moskova'nın ana Koronavirüs hastanesi Kommunarka'nın başhekimi dün Koronavirüs testinin pozitif geldiğini açıklamıştı. Geçen salı günü Dr. Denis Protsenko, Putin'le görüşmüş ve el sıkışmıştı. Putin, hastane ziyareti sırasında sarı bir koruyucu kıyafet giymişti, ancak Protsenko'yla konuşurken bu önlemleri almamış ve el sıkışmıştı.

Peskov, Putin'le birlikte Kommunarka hastanesine giden herkese test yapıldığını ve Rusya liderinin "iyi olduğunu" söyledi.