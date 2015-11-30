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Dünya

Kremlin: Obama, Putin'e Rus uçağının düşürülmesiyle ilgili üzüntülerini belirtti

ABD Başkanı Obama ile Rusya lideri Putin Paris'te bir araya geldi

30 Kasım 2015 18:13

Türkiye'nin Rus uçağını düşürmesine ilişkin Kremlin'den tartışmayı farklı bir boyuta çekecek açıklama geldi. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Barack Obama, Paris'teki İklim Zirvesi'nde bir araya geldiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Rus uçağının düşürülmesi konusunda üzüntülerini dile getirdi. 

Rus lider Putin ve ABD Başkanı Obama, Paris'te düzenlenen Dünya İklim Zirvesi çerçevesinde bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşme, yarım saatten fazla sürdü.

Sputnik'te yer alan habere göre, görüşmenin içeriğine ilişkin Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, iki lideri Suriye ve Ukrayna’da yaşanan krizler ile TSK tarafından sınır ihlali yaptığı iddiasıyla düşürülen Rus uçağının ele alındığı belirtildi.

Açıklamaya göre Suriye’deki geçiş sürecinde Devlet Başkanı Beşar Esad’ın görevi bırakması gerektiğini söyleyen Obama, Rusya’nın Suriye’deki operasyonlarında IŞİD’e odaklanması gerektiğini kaydetti. Obama’nın, Putin’e düşürülen Rus uçağı nedeniyle duyduğu üzüntüyü de dile getirdiği belirtildi.

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