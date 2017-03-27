Kremlin muhalifi Navalni'ye 15 gün hapis cezası

Rusya'da hafta sonu çok sayıda göstericinin gözaltına alındığı eylemleri organize ettiği gerekçesiyle mahkemeye çıkartılan muhalif politikacı Aleksey Navalni 15 gün hapis ve 20 bin Ruble (yaklaşık 320 euro) para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Navalni’nin halka izinsiz gösteriye katılması çağırısında bulunduğu gerekçesiyle suçlu olduğuna hükmetti. Navalni, hafta sonu çok sayıda gösterici ile birlikte gözaltına alınmıştı.

Aleksey Navalni'nin internet üzerinden yaptığı çağrı üzerine dün on binlerce kişi sokaklara çıkmıştı. Ülke çapında yaklaşık 80 bin kişinin protesto gösterilerine katıldığı bildirildi. Gösterilerde içindeki yolsuzluklar protesto edildi.

Rus insan hakları örgütü OVD hafta sonu binden fazla kişinin gözaltına alındığını söylerken Rus polisi ise 600 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Göstericilerin bir kısmının kısa bir süre sonra serbest bırakıldığı kaydedildi.

Avrupa'den tepki

Rusya'da göstericilerin gözaltına alınması uluslararası toplumda tepkilere neden oldu. AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, polis müdahalesinin Rusya anayasasında garanti altında olan düşünce, örgütlenme ve toplantı özgürlüklerini engellediğini vurguladı. Alman hükümeti de güvenlik birimlerinin Rusya’da ve komşu Belarus’ta göstericilere karşı müdahalelerini eleştirdi ve gözaltına alınanların derhal serbest bırakılmasını talep etti.

Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sözcüsü Dimitri Peskov ise "güvenlik güçlerinin tamamen meşru ve doğru bir biçimde göstericilere karşı müdahale ettiğini ve protesto hareketini illegal faaliyetlere kanalize etmeye çalışan güçler olduğunu" savundu.

Navalni aday olmak istiyor

Navalni, Mart 2018’deki devlet başkanlığı seçiminde yeniden aday olması beklenen Devlet Başkanı Putin’e karşı yarışmak istiyor. Navalni mart ayı başında yayınladığı bir video kaydında Başbakan Dimitri Medvedev’e de yolsuzluklara karıştığı suçlamasını yöneltmişti.

Rus yargısı da ekonomik suçlar işlediği gerekçesiyle Navalni hakkında çok sayıda dava açmış durumda. Bu davaların Navalni’nin devlet başkanlığı adaylığını tehlikeye düşürebileceğine işaret ediliyor.

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dpa/AFP/ÇA/HS