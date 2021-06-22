Kremlin: Koronavirüs aşısı olmayanların çalışabilecekleri yerler daha kısıtlı olacak

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Kremlin, Rusya'da Koronavirüs aşısı olmayanların veya virüse karşı bağışıklığı bulunmayanların çalışabileceği yer sayısının olanlara kıyasla daha kısıtlı olacağını ve "kaçınılmaz olarak ayrımcılığa uğrayacaklarını" söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Gerçek şu ki bir yerden sonra ayrımcılık kaçınılmaz olacak. Aşı olmayan veya bağışıklığı olmayan insanlar her yerde çalışamayacak. Bu mümkün değil; çünkü çevredekilere tehdit oluşturuyorlar" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin pazartesi günü Rusya'nın bazı bölgelerinde Koronavirüs salgınının kötüleşmeye başladığını ifade ederken, sağlık uzmanları 6 ay önce aşı olanların tekrar aşı olması gerektiğini ifade etti.

Rusya'da salı günü 546 Koronavirüs kaynaklı ölüm yaşandı. Bu şubat ayından bu yana ülkede görülen en yüksek ölü sayısı. Ülkede son 24 saatte 16 bin 715 yeni vaka tespit edildi.