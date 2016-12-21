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BBC Türkçe

Kremlin: Karlov'un suikastı Türkiye'nin prestijine bir darbe

Çavuşoğlu, Kerry'ye "Suikastın sorumlusunun FETÖ olduğunu Türkiye ve Rusya biliyor" demişti

21 Aralık 2016 18:13

Kremlin, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikastının "Türkiye'nin prestijine bir darbe" olduğunu söyledi.

RIA haber ajansının aktardığına göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dimitri Peskov, Büyükelçi suikastının Ankara için bir 'darbe' anlamına geldiğini belirterek, "Bu ülkenin prestijine kesinlikle bir darbedir" ifadesini kullandı.

Peskov, aynı zamanda gazetecilere yaptığı açıklamada, "Araştırma sonuçlanana kadar Büyükelçimizi kimin öldürdüğünü bulmak için herhangi bir sonuca ulaşmak için henüz erken" dedi.

Peskov, ortak araştırma ekibinin sonuçları gelene kadar beklemek gerektiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise ABD'li mevkidaşı John Kerry ile yaptığı telefon görüşmesinde, Karlov'un suikastının arkasında 'FETÖ' olarak adlandırılan 'Fethullahçı Terör Örgütü'nün olduğunu söyledi.

Suikastın ardından Reuters'a konuşan üst düzey bir güvenlik yetkilisi ise Rus büyükelçiyi öldüren polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın Gülen yapılanmasıyla bağlantılı olduğu yönünde "çok güçlü sinyaller" olduğunu söylemişti.

Diğer yandan yine Reuters'a konuşan Fethullah Gülen'in basın danışmanı, grubun Rus büyükelçinin suikastıyla hiçbir bağlantısı olmadığını belirtmişti. Danışman, Gülen'in suikastı kınadığını da ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, büyükelçinin öldürülmesinin ardından televizyondan yayınlanan açıklamasında, "Bu cinayet, bir provokasyondur ve Türkiye-Rusya ilişkileri ile Suriye'deki barış sürecini bozmayı hedeflemektedir" demişti.

Rus lider aynı zamanda saldırganı kimin yönlendirdiğini bilmek istediklerini vurguladı.

Rusya Başbakanı Dimitry Medvedev ise Facebook'a yazdığı notunda Karlov'u öldürenlerin cezasız kalmayacağını söyleyerek, "Bu suçtan ötürü kim sorumluysa herkes bunun hesabını verecek" dedi.

Medvedev aynı zamanda cinayeti "uluslararası ilişkilerde olağanüstü hal" anlamına geldiğini belirtti, Türkiye hükümetini sorumluları bulması için gerekli bütün önlemleri almaya davet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesini şiddetle lanetlediklerini söyledi.

Erdoğan, Rusya'yla ilişkilerin bozulmasına asla izin vermeyeceklerini belirtti.

Avrasya Tüneli'nin açılış töreninde konuşan Erdoğan, "Sırtından vurmak alçakların, kalleşlerin işidir" dedi. Erdoğan, Rusya'yla ilişkilerin bozulmasına asla izin vermeyeceklerini belirtti.

 

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