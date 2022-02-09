Kremlin'in Çeçen lider Kadirov'u görevden almasını isteyen dilekçeye üç günde 150 binden fazla imza

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Kremlin'in tartışmalı Çeçen lider Ramzan Kadirov'u görevden almasını talep eden dilekçeye 2 günde 150 binden fazla kişi imza attı.

Kadirov, gazeteci ve insan hakları aktivistlerine yönelik tehditleriyle son haftalarda tekrar gündeme gelmişti.

Eski muhalefet milletvekili İlya Yaşin, Kadirov'un Rusya'ya bağlı Çeçenistan'ı "ayrı bir devlet haline getirdiğini" ve "bir kamu memuru olmaya uygun olmadığını" belirterek Rusya Devlet Başkanı'ndan Kadirov'u görevden alan bir kararname çıkartmasını istedi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, böyle dilekçelerin botlar tarafında etkilenebileceğini belirterek talebi dikkate almayacaklarını ifade etti.

Kadirov geçmişte kendini eleştirenlere, "Kanıma, ırkıma veya halkıma hakaret etmeniz benim için en önemlisi. Dilinize ve parmaklarınıza dikkat edin, yoksa parmaklarınızı kırar ve dilinizi kopartırım" gibi tehditlerde bulunmuştu.