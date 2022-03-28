Kremlin'in basınla savaşı da sürüyor: Rus bağımsız medyasının 'amiral gemisi' Novaya Gazeta, yeni medya düzenlemesinin ardından yayınlarını askıya aldı!

T24 Dış Haberler

Genel yayın yönetmenliğini Nobel Barış Ödüllü Dimitri Muratov'un yaptığı Rusya'nın önde gelen bağımsız gazetelerinden Novaya Gazeta, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı bitene kadar hem basılı hem de çevrimiçi yayınlarını durdurduğunu belirtti.

Karar, gazetenin internet sitesinin manşetinden "İşi askıya alıyoruz" ifadesiyle duyuruldu.

İlk günden itibaren savaşa karşı duruş sergileyen Novaya Gazeta, Rusya'nın medya denetim organı Roskomnadzor'dan bir uyarı daha aldıklarını belirtti. Novaya Gazeta editörlerinin imzasını taşıyan açıklamada, "Gazetenin web sitesindeki, sosyal ağlardaki ve kağıt üzerinde yayınlarını 'Ukrayna topraklarındaki özel operasyonun' sonuna kadar askıya alıyoruz" denildi.

Gazete daha önce Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını 'savaş olarak' nitelendirmiş, ancak medya düzenlemeleri sebebiyle 'Ukrayna topraklarındaki özel operasyon' ifadesini kullanmak zorunda kalmıştı.

TIKLAYIN | Rusya’yı terk eden gazeteci T24'e anlattı: Gerçeği yazamaz, ‘savaş’ diyemezdim; gitmem gerektiğine karar verdim

Novaya Gazeta, Rus devlet televizyonunda yapılan protestoyu manşetine taşırken düzenleme nedeniyle posterdeki 'savaş' kelimesini buzlamış ve görüntüyü yine de vermişti.

Novaya Gazeta, yeni düzenleme sebebiyle arşivindeki bazı sayıların ön sayfalarını da sansürlemek zorunda kalmıştı.