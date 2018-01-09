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Dünya

Kremlin: “Hmeymim üssüne saldırı, siyasi çözüm sürecinin gerekliliğinin altını çiziyor”

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 9 Ocak (DHA) –  Rusya Devlet Başkanı’nın Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, Kremlin’in Suriye’de hala teröristlerin faaliyetlerinin devam ettiğinin farkında olduğunu, fakat Suriye’de kalan Rus birliklerinin teröristlerle mücadele etme

09 Ocak 2018 15:50

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 9 Ocak (DHA) –  Rusya Devlet Başkanı’nın Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, Kremlin’in Suriye’de hala teröristlerin faaliyetlerinin devam ettiğinin farkında olduğunu, fakat Suriye’de kalan Rus birliklerinin teröristlerle mücadele etmek için her türlü imkana sahip olduklarını bildirdi.
Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, “Rus askerlerin Suriye’den çekilme kararı alınırken, büyük askeri operasyonların düzenlenmesine gerek olmaması faktöründen yola çıkıldı” ifadesini kullandı.
Peskov şu şekilde devam etti:
“Devlet başkanı da dahil herkes teröristlerin faaliyetlerinin devam ettiğinin farkında. Bunlar devam edecek. Bu durumda orada kalan birliklerimiz teröristlerle mücadele için tüm imkanlara sahip. Bu bir kez daha siyasi çözüm sürecinin gerekliliğinin altını çiziyor.”

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