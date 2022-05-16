Kremlin: Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvuru sürecini yakından takip ediyoruz

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Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Moskova’nın Finlandiye ve İsveç’in NATO’ya üyelik başvuru süreçlerini yakından takip ettiklerini söyledi.

Reuters’ta yer alan habere göre, Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üyelik başvuru süreçlerini yakından takip ettiklerini söyledi. Peskov, iki ülkenin NATO’ya üyeliğinin Avrupa’nın güvenlik yapısını güçlendirmeyeceğine emin olduklarını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Ryabkov da bugün Batı’nın, Rusya’nın NATO’nun genişlemesini basitçe kabul edeceğini düşünmemesi gerektiğini söylemiş, Finlandiya ve İsveç’in üyeliğinin “hata” olacağını söylemişti.

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Finlandiya pazar günü NATO'ya başvurma niyetini duyururken İsveç'te de iktidar partisi NATO üyeliğini desteklediklerini bildirdi.