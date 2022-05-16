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Dünya

Kremlin: Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvuru sürecini yakından takip ediyoruz

Kremlin Sözcüsü Peskov, iki ülkenin NATO'ya üye olmasının Avrupa güvenlik yapısını güçlendirmeyeceğini söyledi

16 Mayıs 2022 13:25

T24 Dış Haberler

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Moskova’nın Finlandiye ve İsveç’in NATO’ya üyelik başvuru süreçlerini yakından takip ettiklerini söyledi.

Reuters’ta yer alan habere göre, Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üyelik başvuru süreçlerini yakından takip ettiklerini söyledi. Peskov, iki ülkenin NATO’ya üyeliğinin Avrupa’nın güvenlik yapısını güçlendirmeyeceğine emin olduklarını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Ryabkov da bugün Batı’nın, Rusya’nın NATO’nun genişlemesini basitçe kabul edeceğini düşünmemesi gerektiğini söylemiş, Finlandiya ve İsveç’in üyeliğinin “hata” olacağını söylemişti.

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Finlandiya pazar günü NATO'ya başvurma niyetini duyururken İsveç'te de iktidar partisi NATO üyeliğini desteklediklerini bildirdi.

 

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