Rusya: Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılması büyük bir hata olur

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Finlandiya ile İsveç'in NATO'ya katılmasının "büyük bir hata olacağını" ve bunun iki kuzey ülkesi için de "kapsamlı sonuçları olacağını" belirtti.

Pazartesi günü gazetecilere açıklamalarda bulunan Ryabkov, "Bu kapsamlı sonuçları olacak bir başka büyük hata" dedi.

Rus haber ajanslarının aktardığına göre Ryabkov, "Genel askeri gerilim seviyesi yükselecek" diye konuştu.

NATO'ya katılmanın ne Finlandiya'nın ne de İsveç'in güvenliğini güçlendireceğini söyleyen Ryabkov, "Bunu kabulleneceğimize dair bir hayale kapılmamalılar" dedi ve kuzey ülkelerinin alacağı kararın sonuçları olacağını dile getirdi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö cumartesi günü ülkesinin NATO başvurusu adımı hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüştü. Putin, Finlandiya'nın askeri tarafsızlığından vazgeçmesini "hata" diye nitelendirmişti. Finlandiya ve Rusya, bin 300 kilometre sınır paylaşıyor.

Finlandiya pazar günü NATO'ya başvurma niyetini duyururken İsveç'te de iktidar partisi NATO üyeliğini desteklediklerini bildirdi.