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Dünya

Kremlin, Esma Esed'in Rusya'da olduğu iddiasını yalanladı

Moskova, Guardian'da yer alan "Şam'da gerçekleşen saldırının ardından Suriye lideri Beşar Esed'in eşi Esma Esed'in Rusya'ya gittiği" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi

19 Temmuz 2012 16:11

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov, Batı ve Türk basınında yer alan "Şam'da gerçekleşen saldırının ardından Suriye lideri Beşşar Esed'in eşi Esma Esed'in Rusya'ya gittiği" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi ile ilgili değerlendirmede bulunan Uşakov, görüşmede Esed'e siyasi sığınma hakkı verilmesi ile ilgili konunun ele alınmadığını ifade etti.

Uluslar arası basında ABD Başkanı Barack Obama ile dün akşam saatlerinde Putin'in gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Esed'e siyasi sığınma hakkı verilmesini talep ettiği iddialarını da yanıtlayan Uşakov, "Herhangi bir barınma konusu liderlerin görüşmesinde ele alınmadı" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da daha önce yaptığı açıklamada Esed'e siyasi sığınma hakkı verilmesi yönündeki talepleri "şaka" olarak değerlendirmişti.

BM Güvenlik Konseyi'nde askeri yaptırım öngören tasarının oylanması öncesinde Moskova'ya uluslar arası baskı artıyor. Moskova Esed'in iktidarda kalmasından çok, dış askeri müdahale olmamalı ve ülkenin geleceğine "Suriye halkı" karar vermeli tezini savunuyor.

Güvenlik Konseyi'nde Çarşamba günü ele alınması beklenen tasarı, Şam'da gerçekleşen bombalı saldırı nedeni ile bugün gerçekleşecek oturumda müzakere edilecek.

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