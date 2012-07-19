Guardian: Beşşar Esed yaralandı, Esma Esed de Rusya'ya yollandı

Özgür Suriye Ordusu'nun komutanı Riyad El Esad, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in yaralı olduğunu ve Lazkiye'ye kaçtığını iddia etti. İngiliz The Guardian gazetesi de Esed'in yaralandığını ve Lazkiye'ye gittiğini, eşi Esma Esad'ın da uçakla Rusya'ya yolladığı iddia etti.

Riyad El Esad, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Beşşar Esed'in yakın çevresinden aldığı bilgiye göre, Suriye liderinin gerçekten de yaralı olduğunu aktardı. Ayrıca Esed'in Lazkiye şehrine kaçtığını da belirtti.



Beyaz Saray: Esed'in nerede olduğuna dair bilgi yok



Amerikan Yönetimi, Suriye'nin başkenti Şam'daki bombalı saldırının ardından Devlet Başkanı Beşşar Esed'in nerede olduğuna dair ellerinde bilgi olmadığını aktardı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Suriye'nin askeri tesislerinin yakından izlendiği belirtilerek, kimyasal silahların hâlâ hükümetin kontrolünde olduğunun sanıldığı kaydedildi.



Suriye Milli Konseyi: Esed rejimi çok yakında düşecek



Suriye Milli Konseyi Başkanı Abülbasit Seyda, saldırının Esed'in gidişini hızlandıracağını öne sürdü.

Katar'da Reuters'a konuşan Seyda, "Son safhaya girdik. Çok yakında düşecekler. Bu saldırı rejim üzerinde daha fazla baskıya yol açacak. Haftalar ya da aylar içinde bu iş bitecek" dedi



The Guardian gazetesinden Esed iddiası



İngiliz The Guardian gazetesi, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in Ulusal Güvenlik Binası'na düzenlenen saldırıda yaralandığını iddia etti.

The Guardian'da yer alan habere göre, Esed'in Şam'daki Ulusal Güvenlik Binası'na düzenlenen bombalı saldırıda yaralandığı ve uçakla Lazkiye'ye götürüldüğü iddia edildi. Saldırının ardından Beşar Esed'in eşi Esma Esed'i uçakla Rusya'ya yolladığı da iddia edildi.