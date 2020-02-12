Kremlin: Erdoğan ve Putin telefonda görüştü

Kremlin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefonda görüştüğünü duyurdu.

Kremlin'den yapılan açıklamada Erdoğan ve Putin'in İdlib'deki durumu görüştüğü belirtildi. Açıklamada, "Erdoğan ile Putin'in Suriye konusundaki mutabakatın uygulanmasında mutabık kaldıkları" ifade edildi.

Kremlin'in açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da grup toplantısı çıkışı Putin ile görüştüklerini doğruladı. Erdoğan, “Şu anda İdlib'de devam eden süreci Putin'le değerlendirdik. Bu değerlendirmede karşılıklı askerlerimizin rejim güçlerinin hatta Rusya'nın vermiş olduğu hasarlar konusunu ele aldık. Bu konuyla ilgili olarak askerlerimizin Türkiye'de dışişleri savunma istihbaratın Moskova'da bir araya gelmeleri konusunda mutabakata vardık. En kısa sürede görüşmeleri yapacaklar" ifadelerini kullandı.