Kremlin: 'Erdoğan Putin'le Rusya'dan füze alımı ihtimalini konuştu'

Kremlin sözcüsü, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya'dan hava savunma sistemi satın alma olasılığını görüştüklerini söyledi.

Rusya Başkanlık Sözcüsü Dimitri Peskov, 'yakın bir zamanda' gerçekleştiğini söylediği görüşmeyle ilgili olarak "(İki lider) Türkiye tarafından böyle bir talep gelmesi durumunda, Rusya'nın sağlayabileceği çeşitli füze savar sistemlerini konuştular" diye konuştu.

Reuters haber ajansı, Peskov'un "yakın zamanda gerçekleşen görüşme" ifadesini kullanırken, Erdoğan ile Putin arasında hafta başında İstanbul'da toplanan Dünya Enerji Kongresi sırasında yapılan görüşmeyi kasdettiğini bildiriyor.

Rusya Başkanlık sözcüsü bu açıklamayı Ermenistan'ın başkenti Erivan'da gazetecilere yaptı.

Türkiye daha önce Çin'den de hava savunma sistemleri almayı düşünmüş ancak Çin'in 2013'te kazandığı uzun menzilli füze ihalesini geçen yıl iptal etmişti.

ABD ve diğer müttefikleri Türkiye'den, NATO'nunki ile uyumlu bir füze savunma sistemi kullanmasını talep ediyorlar.

Buna rağmen Türkiye 2013'te, ilk uzun menzilli füze ihalesini Çin firması CPMIEC'ye vermiş; projede teklif veren Fransa-İtalya ortaklığı Eurosam ile Amerikan Raytheon Co şirketi ikinci ve üçüncü sıralarda yer almıştı.

Oysa ABD, Çin'in CPMIEC şirketini; Suriye, İran ve Kuzey Kore'yi ilgilendiren 'nükleer silahların yaygınlaştırılması anlaşmalarını' ihlâl ettiği gerekçesiyle aynı yıl yaptırım listesine almıştı.

İki yıl sonra iptal edildiği açıklanan 3 milyar 400 milyon dolarlık bu anlaşma, Türkiye tarihinin en büyük savunma ihalesiydi ve ABD ile diğer NATO üyesi ülkeleri endişelendirmişti.