Kremlin'e yakın basın: Rusya'da da 'kara mantar' vakaları görüldü

Rusya'da, ilk olarak Hindistan'da görülen 'kara mantar'ın birkaç mevcut ve iyileşen Koronavirüs hastasında tespit edildiği belirtildi.

Kremlin'e yakınlığıyla bilinen Izvestia gazetesine konuşan klinik mikoloji uzmanı Nikolay Klimko, Hindistan'da doktorların 'kara mantar' olarak nitelendirdiği mukormikozun Rusya'da şu ana kadar çok nadir görüldüğünü ifade etti.

Gazeteye konuşan uzmanlar mukormikozun insandan insana bulaşmadığına ve Rusya'da bir salgın tehlikesi oluşturmadığına dikkat çekti. Yüzde 50 ölüm oranına sahip enfeksiyon çoğunlukla burundan başlayıp daha sonra gözlere ve beyne yayılıyor.

Klinko, 'kara mantar'ın görüldüğü vakalardan birinin Saint Petersburg'daki bir üniversitede liderliğini yaptığı departmanın çalışanlarından olduğunu ifade etti.

Mukormikoz nedir?

Çok nadiren görülen bir enfeksiyon. Toprak, bitki, dışkı veya çürüyen meyve ve sebzelerde bulunan mukor küfüyle temas sonucu görülüyor.

Dr. Nair, "Bu yaygın görülen bir küftür, toprakta, havada, hatta sağlıklı insanların burunlarında da bulunur" diyor.

Sinüs, beyin ve ciğerleri etkileyebilen bu enfeksiyon, kanser veya AIDS hastaları gibi bağışıklık sistemi sorunları yaşayanlar ile diyabet hastalarında ölümcül olabiliyor.

Doktorlar ölüm oranı yüzde 50 olan mukormikozun, yoğun bakımdaki hastaların hayatını kurtarmak için verilen streoidler tarafından tetiklendiğini düşünüyor.

Bağışıklık sisteminin koronavirüse karşı hararetli mücadelesi, vücuda zarar vermeye başladığında kullanılan steroidler, bazı insanlarda bu mücadele sırasında oluşan ciğer iltihabını önleyebiliyor.

Fakat aynı zamanda bağışıklığı da düşürüyor ve hem diyabet hastalarında hem de şeker sorunu olmayanlarda kandaki şeker seviyesinin yükselmesine yol açabiliyor.

Mukormikozaya yol açan şeyin de bağışıklık sistemindeki zayıflama olduğu düşünülüyor.