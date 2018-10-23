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Dünya

Kremlin dörtlü Suriye zirvesinden "çığır açacak kararlar" beklemiyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 23 Ekim (DHA) - Rusya Devlet Başkanı Basın sözcüsü Dmitriy Peskov, Kremlin’in Suriye konulu İstanbul’da gerçekleşecek dörtlü zirveden çığır açan çözümler beklemediğini belirtti

23 Ekim 2018 14:03

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 23 Ekim (DHA) - Rusya Devlet Başkanı Basın sözcüsü Dmitriy Peskov, Kremlin’in Suriye konulu İstanbul’da gerçekleşecek dörtlü zirveden çığır açan çözümler beklemediğini belirtti.
Peskov, yaptığı açıklamada, \"Zirvenin bazı kesin anlaşmalara ulaşmak amacıyla yapıldığını tahmin etmenin muhtemelen yanlış olduğunu belirttik; gerçekçi olmak gerekirse, bu böyle… Ancak, saatleri karşılaştırmak, görüş alışverişinde bulunmak, olası etkileşim alanlarını bulmak için zirve mükemmel bir platformdur\" dedi.
Kremlin temsilcisi, Rusya, Türkiye, Fransa ve Almanya liderlerinin 27 Ekim’de İstanbul’da yapılacak toplantının çok ilginç ve tamamen yeni bir format olduğunu; ancak, Suriye sorunlarının konuşulduğu ülke çemberi açısından oldukça mantıklı olduğunu belirtti. Peskov, bu toplantıya katılanların diğer ülkelere göre Suriye sorunlarına daha yakın olduğunu da vurguladı.

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