Kremlin, "doğuda çatışmalar şiddetlenirse" Ukrayna'ya girebileceğinin sinyallerini veriyor

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Kremlin, Ukrayna sınırında bekleyen askerlerinin Kiev'in doğudaki Rusya destekli ayrılıkçılara saldırması durumunda ülkeye girebileceğinin sinyallerini verdi.

Cuma günü yaptığı basın toplantısında Rusya'nın asker yığınağını savunan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, bölgeyi bir "barut fıçısı"na benzetti ve "Rusya olayların toplu sivil ölümlerine sebep olacağı kanısına varırsa bir köşede beklemez" dedi.

Geçen günlerde de Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Kozak, "Ukrayna'nın içinde de yapılan şu değerlendirmeyi destekliyorum; çatışmaların başlaması Ukrayna için sonun başlangıcı olur" demiş ve çatışmaların boyutuna göre Rusya'nın "doğudaki Rus vatandaşlarına yardım etmeye gitmesi gerekebileceğini" söylemişti. Rusya, Ukrayna'nın doğu bölgesinde yaşayan 650 binden fazla insana 2019'dan bu yana pasaport verdi.

Rusya geçen haftalarda Ukrayna sınırına asker yığınağı yapmaya başlamıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski bu hafta çatışmaların bitmesinin tek yolunun Ukrayna'nın NATO'ya üye olması olduğunu ifade etmişti. Rusya'nın 2014'ten bu yana sınırındaki en büyük yığınağı yaptığı tespit edildi.

Perşembe günü bir Ukrayna askeri daha ayrılıkçıların topçu ateşi sonucunda hayatını kaybetti. Ukrayna Ordusu, son 3 günde 5 askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Zelenski bu yıl toplam 24 askerin öldürüldüğünü ifade etti.

Ukrayna lideri Zelenski, bugün Türkiye'yi ziyaret edecek ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşecek.