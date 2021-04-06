Kremlin'den Ukrayna'ya NATO yanıtı: Ukrayna’nın üyeliği durumu kötüleştirir

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski'nin ülkesinin "NATO üyeliği yolunda yürümesinin ülkenin doğusundaki savaşı bitirmenin tek yolu olduğunu" söylemesinin ardından Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov "Ukrayna’nın NATO üyeliği Donbass’taki durumu kötüleştirir" dedi.
Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin açıklamasının ardından Kremlin'den yanıt geldi.
Peskov, Ukrayna’nın "NATO’ya üye olmasının sadece Donbass’taki durumu kötüleştirebileceğini" söyledi.
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