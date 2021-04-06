Ukrayna: Doğudaki savaşı bitirmenin tek yolu NATO üyeliği yolunda yürümemizdir

T24 Dış Haberler

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, ülkesinin NATO üyeliği yolunda yürümesinin ülkenin doğusundaki savaşı bitirmenin tek yolu olduğunu söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdikten sonra konuşan Zelenski, Rusya'ya karşı "caydırıcı" olmak için NATO üyelerine Karadeniz'deki askeri varlıklarını güçlendirme çağrısında bulundu.

Ukranya lideri, NATO'nun ülkesi için bir üyelik planı hazırlamasının Rusya'ya güçlü bir mesaj göndereceğini ifade etti.

Rusya, geçen hafta Ukrayna sınırına asker yığınağı yapmaya başlamıştı.

Kremlin'den açıklama

Rusya yönetiminden Zelenski'nin sözlerinden sonra yapılan açıklamada "Ukrayna'nın doğusunda tansiyonun hala yüksek olduğu ve yapılan açıklamaların tansiyonu daha da yükseltebileceği" belirtildi.

Kremlin, Ukrayna'ya NATO üyeliği verilecekse ülkenin doğusundaki "böyle bir hamleyi kabul edilemez olarak nitelendirecek" insanların da görüşlerinin göz önünde bulundurulması gerekeceğini ifade etti.