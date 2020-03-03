Kremlin'den Suriye'de 'Türkiye ile Rusya arasında direkt çatışma riski' açıklaması

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Kremlin, Türkiye ve Rusya orduları arasında "İdlib'de direkt çatışma riskini en aza indirmek istediklerini" ifade etti. Suriye'de karşılıklı tarafları destekleyen iki ülkenin ordusu İdlib'te yakın mesafelerde bulunuyor.

Moskova'nın açıklamaları, Suriye ordusu stratejik Serakib kasabasını ele geçirdikten sonra geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, Serakib'e Rus ordu polisinin de girdiğini ifade etti.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "İki ülke arasında iyi iletişim kurarak bu riski (Türkiye'yle direkt çatışma) en aza indirmeyi umuyoruz" dedi.

Peskov, Rusya, Türkiye ve İran liderleri arasında bir zirve düzenlenmesi için temasların sürdüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 5 Mart Perşembe günü Moskova'da bir araya gelecek.