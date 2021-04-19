Kremlin'den Navalni açıklaması: Bütün mahkumların sağlık durumunu takip etmiyoruz

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Kremlin, uluslararası kamuoyunun hapishanede sağlık durumu kötüleştiği bilinen ve doktorların "Her an kalbi durabilir" uyarısında bulunduğu muhalif lider Aleksey Navalni'yle ilgili endişelerine "Rusya'daki mahkumların sağlık durumu Batı'yı ilgilendirmez. Bütün Rus mahkumların sağlığını takip etmiyoruz" açıklamasında bulundu.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, hapishanede açlık grevine giren ve sağlığının kötüye gittiği bildirilen Rus muhalif lider Navalni'nin durumundan Rusya'nın sorumlu olacağını söyleyen ülkelerle ilgili "Rusya Federasyonu'ndaki mahkumların sağlık durumu onları ilgilendiren bir konu olamaz ve olmamalı" dedi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, "Bütün Rus mahkumların sağlık durumunu kontrol etmiyoruz" dedi.