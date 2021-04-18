ABD, Navalni’nin hapishanede ölmesinin Rusya’ya karşı sonuçları olacağını açıkladı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD’nin açlık grevine başlayan Rus muhalif lider Aleksey Navalni’nin hapishanede ölmesi durumunda bunun sonuçları olacağını Rusya’ya ilettiğini aktararak; "Rus hükümetine, tutuklu olduğu süre boyunca Bay Navalni'nin başına geleceklerden kendilerinin sorumlu olduğunu ve uluslararası toplum tarafından sorumlu tutulacaklarını ilettik" dedi.

Rusya’da zehirlendikten sonra Almanya’da tedavi olan ve Moskova’ya dönüşünde tutuklanan Rus muhalif lider Aleksey Navalni gönderildiği cezaevinde tıbbi yardım alamadığı gerekçesiyle 31 Mart’ta açlık grevine başlamıştı. Rusya’nın Vladimir bölgesindeki bir cezaevinde tutulan Navalni’nin açlık grevindeki 3. haftasında durumunun kötüleştiği açıklanmıştı.

Navalni'nin ölmesi durumunda Rusya’ya karşı atılacak adımları kamuoyu önünde tartışmayacağını belirten Sullivan, alınacak önlemlerin değerlendirdiklerini aktardı.

"Navalni’nin böbrekleri işlevsiz halde"

Rus Doktorlar İttifakı Sendikası Başkanı ve aynı zamanda Navalni’nin doktorlarından Anastasia Vasilyeva, sosyal medya hesabı üzerinden muhalif liderin son kan testi sonucunu yayınlamıştı. Vasilyeva, Navalni’yi acilen görmek için cezaevi yönetimine başvuruda bulunduklarını ancak başvurunun üzerinden 2 gün geçmesine rağmen kendilerine olumlu veya olumsuz yönde bir cevabın gelmediğini belirtmişti.

Navalni'nin kalp doktorlarından Yaroslav Ashikhmin de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, test sonuçlarına göre potasyum seviyesinin çok yükseldiğini, bu durumun kalp krizine neden olabileceğini vurgulamıştı. Ashikhmin, kreatin seviyesinin de çok yüksek olması nedeniyle Navalniy'nin böbreklerinin işlevsiz hale geldiğini ifade etti.



