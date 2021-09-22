Kremlin'den Erdoğan'ın 'Kırım' açıklamasına yanıt: Rusya’ya ziyaretin hazırlıklarının yapıldığı bir dönemde dile getirilmesinden üzüntü duyuyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Kırım’ın Rusya’ya bağlanmasını tanımayacaklarına ilişkin açıklamasının, "üzüntü yarattığını" söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda, Türkiye'nin ‘Kırım’ın ilhakını’ tanımayacağı ve ‘Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün korunması’ gerektiğine ilişkin açıklaması, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’a soruldu.

Peskov soru karşısında, “Tabii kendimizi (bu açıklamanın) muhatabı olarak görüyoruz, bunu bu şekilde algılıyoruz. Bu gibi açıklamaların, Cumhurbaşkanı’nın (Erdoğan) Rusya’ya iş ziyaretinin hazırlıklarının yapıldığı bir dönem olan şu anda dile getirilmesinden tabii ki üzüntü duyuyoruz” dedi.

Kremlin Sözcüsü, “Bununla beraber biz, ikili ilişkilerimizin geliştirilmesi ve çok acil sonlandırılması gereken bölgesel sorunların çözümü konularında yaptığımız işbirliğine odaklanmayı tercih ederiz” vurgusunu yaptı.

Erdoğan’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek için 29 Eylül’de Soçi’ye gitmesi planlanıyor. Söz konusu ziyaret, Suriye’nin kuzeybatısında şiddet olaylarının arttığı bir döneme denk gelecek.

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Erdoğan, BM Genel Kurulu’nda Kırım’ın ilhak edildiğini ve Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün korunmasının önemli olduğunu söylemişti.