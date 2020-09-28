Kremlin'den Dağlık Karabağ açıklaması: Askeri faaliyete derhal son verilmeli

Azerbaycan ile Ermenistan'da yeniden alevlenen çatışmalara ilişkin açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Dağlık Karabağ'daki askeri faaliyetlere derhal son verilmesi çağrısı yaptı. Peskov, konuyla ilgili Ankara'yla temas halinde olduklarını söyledi.

Sputnik Türkçe'nin aktardığı habere göre, basın toplantısında konuşan Peskov, "Durumu dikkatli bir şekilde izlemeye devam ediyoruz. Askeri faaliyetlere derhal son verilmesi ve krizin çözüm sürecinin siyasi ve diplomatik zemine taşınması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

TIKLAYIN - Dağlık Karabağ'da savaşın çığlıkları duyulurken Azerbaycan'da kısmi seferberlik ilan edildi!

"Şu anda önemli olan kimin haklı veya kimin suçlu olduğunu belirlemeye çalışmak değil, askeri faaliyetlere son vermek" diye devam eden Peskov, Rusya'nın her zaman dengeli bir tutum sergilediğini ve bu tutumun Rusya'ya nüfuzunu ve her iki ülkeyle olan iyi ilişkilerini krizi çözmek için kullanma fırsatı sunduğunu vurguladı.

Peskov'a Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın "Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığını tanıma olasılığını değerlendiriyoruz" açıklaması soruldu. Kremlin Sözcüsü, "Şu anda başta çatışmanın tarafları olmak üzere tüm tarafları azami itidale, askeri metotlardan kaçınmaya ve halihazırda fiilen askeri çatışma aşamasında bulunan durumu istenmedik şekilde kötüye götürecek her türlü adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz" yanıtını verdi.

'Türkiye'yle temas halindeyiz'

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Dağlık Karabağ'daki duruma ilişkin bir telefon görüşmesi planlanıp planlanmadığı sorusu üzerineyse "Dün Ankara'yla dışişleri bakanları düzeyinde temas kuruldu. Dolayısıyla Türkiye'yle tam temas halindeyiz" karşılığını verdi.

Peskov, gerekli görülmesi durumunda Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında da bir temas kurulacağını kaydetti.