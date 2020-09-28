Dağlık Karabağ'da savaşın çığlıkları duyulurken Azerbaycan'da kısmi seferberlik ilan edildi!

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Dağlık Karabağ'da Ermeni güçleriyle olan çatışmaların devam etmesinin ardından Azerbaycan'da kısmi seferberlik ilan edildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, kısmi seferberliği resmen başlatan kararnameyi imzaladı.

Dağlık Karabağ'daki Ermeni güçleri bu sabah 15 askerinin daha hayatını kaybettiğini ancak dün kaybettiği bazı toprakları geri kazandığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı da Terter kentinin topçu ateşine tutulduğunu bildirdi.

2016'dan bu yana bölgede yaşanan en sert çatışmalar tarafları savaşın eşiğine getirdi. Dağlık Karabağ dün 16 asker ve sivilin bölgede hayatını kaybettiğini duyururken, Azeri yetkililer Ermenistan hava saldırısında 5 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu. Azerbaycan yüzlerce kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

Dağlık Karabağ, Azerbaycan sınırları içinde bulunuyor ancak etnik Ermeniler tarafından yönetiliyor.