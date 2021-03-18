Kremlin'den Biden'ın Putin hakkında "katil" açıklamasına yanıt

ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında ‘katil' açıklamasının ardından değerlendirmede bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Çok kötü ve teamüllerden yoksun. Yaptığı yorumlar Biden'ın Rusya ile ilişkiler inşa etmek istemediğini açıkça gösteriyor, Moskova bunu hesaba katacak. ABD ile ilişkilere yaklaşımımızı yakın gelecekte analiz edeceğiz" dedi.

Sputnik Türkiye'nin aktardığı habere göre, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Putin hakkında "Katil olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusun "Evet böyle düşünüyorum. Putin bedel ödeyecek" demesine Kremlin'den yanıt geldi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Biden'ın Putin'e ilişkin yorumu çok kötü ve teamüllerden yoksun. Yaptığı yorumlar Biden'ın Rusya ile ilişkiler inşa etmek istemediğini açıkça gösteriyor, Moskova bunu hesaba katacak. ABD ile ilişkilere yaklaşımımızı yakın gelecekte analiz edeceğiz" denildi.

Sözlerine daha fazla açıklık getirmesi istenirken bu talebi reddeden Peskov, “Yapılacak bir şey yok. Böyle bir şey tarihte görülmedi” dedi.

Peskov’un açıklamasına göre, Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, görüşmeler ve Washington ile ikili ilişkilerin gözden geçirilmesi için Moskova’ya davet edildi.

Sözlerine daha fazla açıklık getirmesi istenirken bu talebi reddeden Peskov, “Yapılacak bir şey yok. Böyle bir şey tarihte görülmedi” dedi.

Peskov’un açıklamasına göre, Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, görüşmeler ve Washington ile ikili ilişkilerin gözden geçirilmesi için Moskova’ya davet edildi.

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