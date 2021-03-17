ABD Başkanı Biden: Putin'in bir katil olduğunu düşünüyorum

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ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir katil olduğunu düşündüğünü ifade etti.

ABC kanalının Good Morning America programına konuk olan Biden, sunucunun "Putin'in bir katil olduğunu düşünüyor musunuz?" sorsuna, "Evet öyle düşünüyorum" diye yanıt verdi.

ABD istihbaratının Rusya'nın 2020 seçimlerine kendine karşı yanlış bilgi yayarak müdahale etmeye çalıştığı bulgusuna ulaşan raporuna da değinen Biden, Kremlin'e sonuç yaşatacaklarını söyledi.

"Putin bedel ödeyecek" diyen Biden, bu bedelin ne olduğunu kısa süre içinde herkesin göreceğini ifade etti.

İstihbarat raporu

ABD istihbarat yetkilileri, Rusya'nın çoğunluğu Joe Biden'a karşı olmak üzere "yanıltıcı ve temelsiz suçlamalar yayarak" 2020 başkanlık seçiminin sonuçları etkilemeye çalıştığını iddia etti. Rusya'nın bu iddiaları çoğunlukla Donald Trump müttefikleri aracılığıyla yaydığı belirtildi.

Ulusal İstihbarat Direktörü'nün Ofisi'nden yayımlanan rapora göre Trump'ın müttefikleri, Rusya'nın Biden'ın Ukrayna bağlantıları ile ilgili yanıltıcı iddialarını yayarak Kremlin'e fayda sağladı.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nin Demokrat Başkanı Adam Schiff, "Vekiller aracılığıyla Rusya başarılı bir şekilde Trump'ın çemberini delmeyi başaran bir istihbarat operasyonu yürüttü" dedi.

Schiff, "Eski başkana yakın isimler aralarında Andriy Derkaç ve Konstantin Kilimnik de bulunan Rusya istihbarat mensupları tarafından hedef alındı. Bu isimler Biden'ın adaylığına zarar vermek amacıyla siyasi sistemimize yanlış bilgiler soktu" diye konuştu.

Daha önce ABD basınında Kilimnik'in Trump'ın eski kampanya başkanı Paul Manafort ile bağlantıları olduğuna dair haberler yer almıştı. Manafort, 2016'da Robert Mueller'in yönettiği Rusya soruşturması kapsamında hapse girmiş, Trump eski çalışanını başkanlığı sona ermeden affetmişti. Derkaç'ın da Trump'ın kişisel avukatlığını yapan eski New York belediye başkanı Rudy Giuliani ile bağlantıları olduğu konuşuluyor.

İstihbarat raporunda Rus bilgisayar korsanlarının geçmişte gözlemlenenin aksine bu sefer seçim altyapısına saldırı düzenlemeye çalışmadığı belirtildi.