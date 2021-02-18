Kremlin'den AİHM'in 'Navalni serbest bırakılmalı' kararına tepki: Yasa dışıdır, mahkeme süreçlerine müdahale girişimidir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM), hapis cezasına çarptırılan Rus muhalif Aleksey Navalni'nin serbest bırakılmasına yönelik kararının yasa dışı olduğunu öne sürdü.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, AİHM'in Navalni ile ilgili kararının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Karar yasa dışıdır ve Rusya'nın mahkeme süreçlerine çok ciddi müdahale girişimidir" ifadesini kullandı.

Cepheleşmeden yana olmadıklarını vurgulayan Peskov, böylesi kararların acele alınmasının pek çok soru işareti oluşturduğuna dikkat çekti.

TIKLAYIN - AİHM'den 'hayati riski' olan Rus muhalif lider Navalni'nin serbest bırakılması çağrısı

AİHM, serbest bırakılması çağrısı yapmıştı

AİHM, dün aldığı kararla Rusya'da tutuklu bulunan Navalni'nin hayatının tehlikede olduğunu vurgulayarak "geçici tedbir" kararı ile "derhal serbest bırakılması" çağrısında bulunmuştu.

AİHM'den yapılan yazılı açıklamada, "Mahkeme, mevcut genel koşullarda başvurucunun yaşamına yönelik riskin niteliğini ve kapsamını dikkate alarak, başvuranın (Navalni) derhal serbest bırakılması" denilmişti.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni imzalayan Rusya'nın en kısa zamanda mahkemenin kararına uyması gerekiyordu.

Ancak Rusya hükümeti, Navalni'nin tutukluluğunun 'bazı güçler' tarafından Rusya'ya karşı kullanıldığını iddia ediyor.

Ne olmuştu?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e muhalif olan Navalni, zehirlendikten sonra Almanya'da tedavi altına alınmıştı. Tedavi sürecinden sonra Rusya'ya geri dönen Navalni tutuklanırken, ülke çapında protesto gösterileri başlamıştı.

Gösteriler kısa sürede büyürken, birçok devlet Navalni'nin bir an önce salınmasını istedi. ABD bahsi geçen devletlerin başında gelirken, Rusya konuyla ilgili olarak Avrupa ülkelerine tepki gösterdi.

Navalni'nin hapis cezası almasını kınayan Almanya, İsveç ve Polonya diplomatları ülkeden sınır dışı edildi.